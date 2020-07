Lo strano caso dell'elicottero caduto nel Tevere (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - Sono riprese alle prime luci dell'alba le ricerche dell'elicottero che ieri pomeriggio, precipitando, si e' inabissato nel Tevere tra le province di Roma e Rieti, all'altezza della Riserva Naturale Tevere-Farfa, nel territorio del Comune di Nazzano. Il velivolo, di piccole dimensioni, è stato individuato nella serata di ieri da vigili del fuoco e carabinieri, con l'ausilio di un Remotely Operated Vehicle (Rov), e la zona circostante è stata perimetrata con delle boe. Secondo quanto appreso dall'AGI, si cercherebbe un solo membro dell'equipaggio, il pilota dell'elicottero, che, secondo alcuni testimoni presenti in zona al momento dell'incidente, avrebbe urtato contro i cavi ... Leggi su agi

