Autostrade, inviato al governo piano con proposta di accordo (Di domenica 12 luglio 2020) Questa mattina si è svolto il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia che ha portato all'elaborazione della proposta di accordo con il governo Conte 2, presentata oggi stesso a Palazzo Chigi e ai due ministeri competenti, ossia quello dell'Economia e quello dei Trasporti, per scongiurare la revoca della concessione. Tra i punti fondamentali della proposta, ci sarebbero: - risarcimento di 3,4 miliardi per chiudere il procedimento scaturito dal crollo del Ponte Morandi di Genova; - 13,2 miliardi di investimenti; - 7 miliardi di manutenzioni; - taglio dei pedaggi; - disponibilità ad aprire il capitale a nuovi investitori.Per quanto riguarda il taglio dei pedaggi, passerebbe da una revisione del piano Economico e Finanziario in base a modifiche del sistema ...

