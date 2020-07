Atalanta, la realtà supera la fantasia (Di sabato 11 luglio 2020) È un sorpasso a destra, in piena regola. La realtà che supera la fantasia, senza mettere la freccia. C’era una volta un presidente che sognava un’amichevole con una grande squadra, piena di fuoriclasse. Un modello da andare a studiare, quella società. E ora c’è un presidente che quella squadra la affronterà da pari grado, nei quarti di finale di Champions League. Non solo: la affronterà da una posizione di vantaggio indiscutibile. Non parliamo certo del livello tecnico: da quel punto di vista il Psg è costruito per vincere la Champions, senza se e senza ma. La proprietà araba della squadra parigina ha investito milioni a centinaia, pur di arrivare lì. Finora, raccogliendo magri risultati, va detto. L’Atalanta arriverà alla sfida di Lisbona ... Leggi su ecodibergamo

juventusfc : #Sarri ?? «Questa è una fase importante della stagione. L'Atalanta è una realtà, sta facendo benissimo e ha numeri d… - ClaMarchisio8 : Non so come finirà la stagione dell'@Atalanta_BC, ma spero che questa società mantenga tutto quello che di bello ci… - DavidBasco86 : @AlexKensei77 @frin86 ma chi cazzo è Rangnick dai ?? come paragonare Guardiola e Gasperini perché l'Atalanta va bene… - ivan_miranda26 : RT @juventusfc: #Sarri ?? «Questa è una fase importante della stagione. L'Atalanta è una realtà, sta facendo benissimo e ha numeri di grande… - zazoomblog : Psg sognando la semifinale. E la Juve sognando la rincorsa scudetto. Atalanta la realtà vola oltre la fantasia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta realtà Qinbo, giornalista cinese: "Italia, fai con calma. Il calcio? Dirigenti poco seri" Il Romanista