Elisabetta Canalis si racconta: "Fra 10 anni torno a vivere in Italia" (Di venerdì 10 luglio 2020) Elisabetta Canalis si racconta a tutto campo al Corriere della Sera . Ormai in pianta stabile negli Stati Uniti, l'ex velina ha però svelato: " Fra 10 anni torno a vivere in Italia ". La Canalis, il 14... Leggi su feedpress.me

Corriere : Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un altro bimbo? Ora c’è Nello» - CarlottaMiller_ : RT @Corriere: Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un altro bimbo? Ora c’è Ne... - zazoomblog : Elisabetta Canalis in intimo trasparente è pazzesca: l’effetto “nude” accende la fantasia - #Elisabetta #Canalis… - Corriere : Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un altro bimbo? Ora c’è Ne... - ModaCorriere : Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un secondo figlio? Ora c’è Nello» -