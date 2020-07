Naya Rivera, continuano le ricerche: le preghiere dei colleghi – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Il mondo dello spettacolo, in particolare delle serie televisive, col fiato sospeso per Naya Rivera, continuano le ricerche: le preghiere dei colleghi. Squadre di soccorso hanno perlustrato un piccolo lago nella contea di Ventura, in California, alla ricerca del corpo di Naya Rivera, attrice nota soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva ‘Glee’. Leggi … L'articolo Naya Rivera, continuano le ricerche: le preghiere dei colleghi – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MarioManca : Cory Monteith, Mark Salling, le accuse a Lea Michele, ora Naya Rivera: non ci sono parole. #glee - Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - Agenzia_Ansa : Naya Rivera è sparita, è giallo in California FOTO e VIDEO L'attrice di #Glee si teme sia annegata in un lago… - oceanfeels_ : RT @benzosdimples: Questo è quanto. “Naya Rivera” - vero000s : RT @____weltschmerz: Approfitto di quanto è successo a Naya Rivera per darvi un consiglio: mai - MAI - tuffarsi in un lago. È pericolosissi… -