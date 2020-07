Morto sul lavoro ad Aprilia. Valiani, UGL Lazio: “Lavoro non può trasformarsi in tragedia, occorrono più tutele” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il lavoro non può trasformarsi in tragedia, per questo chiediamo al Governo più tutele per i lavoratori”. Lo ha detto il Segretario Regionale UGL Lazio, Armando Valiani, esprimendo “da parte del sindacato che rappresento il cordoglio alla famiglia dell’uomo di 37 anni, bracciante agricolo, che ha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore con il quale stava lavorando, nella campagna di zona Campoverde, ad Aprilia”. “Bisogna urgentemente intervenire per potenziare i controlli e garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. L’UGL è in tour in tutta Italia con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Morto sul Incidente Genova, ventenne perde il controllo della sua moto: morto sul colpo Fanpage.it Frontale sulla 45 bis, morto 53enne di Sabbio Chiese

È Fulvio Bianchi la vittima del grave incidente che si è verifica ieri pomeriggio sulla tangenziale della Valle Sabbia in territorio di Gavardo La strada statale 45 bis è stata nuovamente teatro di un ...

Morto 8 mesi dopo un incidente a Palermo, cori e applausi ad Altarello per Angelo Mignosi

Fatto sta che Lo Piccolo non ebbe scampo, così come l’animale che teneva al guinzaglio, morto sul colpo. In questi mesi le indagini per l’incidente di via Pitrè sono andate avanti e il ...

