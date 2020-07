Greenwood, il nuovo Cristiano Ronaldo del Manchester United che ha rifiutato la Juventus… (Di giovedì 9 luglio 2020) Mason Greenwood ha conquistato il Manchester United. Il giovane attaccante ha fatto una propria scelta di vita che si sta rivelando, per il momento, azzeccata. Il gioiellino Red Devils, infatti, sta trovando la sua identità in Premier League seguendo le orme di Cristiano Ronaldo. Molti, infatti, lo accostano proprio al portoghese della Juventus. Vecchia Signora che, solamente la scorsa estate, sarebbe stata ad un passo dal prelevare il ragazzo.Greenwood: il no alla JuventusCome scrive il Daily Star, l'estate scorsa la Juventus è stata vicina a mettere sotto contratto la giovane stellina del Manchester United Mason Greenwood. I bianconeri gli avevano proposto un accordo che gli avrebbe cambiato la vita, almeno dal un punto ... Leggi su itasportpress

