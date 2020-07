Gruppo Marican, da FedEx ad Amazon: nel nuovo Polo Logistico Campano immobili in tempi record per i big player internazionali (Di mercoledì 8 luglio 2020) In Campania ci sono realtà produttive che non hanno tirato il freno neppure nei giorni più duri dell’emergenza per assicurare forniture di beni essenziali in tutta Italia. E’ il caso di Marican, Holding operante nei settori immobiliare, delle costruzioni, agricolo ed energetico con quartier generale a Teverola, in provincia di Caserta. Siamo nel nuovo Polo Logistico Campano che si estende su una superficie di 500mila metri quadri e copre ben 5 aree industriali, che servono un bacino di quasi tre milioni di abitanti: Aversa Nord, Arzano-Casoria-Frattamaggiore, Nola, Marcianise e Caivano. Un moderno insediamento produttivo situato in una posizione strategica a circa 10 chilometri dai principali punti di snodo stradali, aereoportuali e ferroviari di Napoli e ... Leggi su ildenaro

Marican si propone oggi come gruppo leader per capacità di realizzare immobili belli, funzionali e di notevoli dimensioni, in un arco temporale di appena pochi mesi. Ne sono bastati solo 8 per ...

