Giuseppe Conte cita Nanni Moretti: "Il centrodestra? Mi ricorda Ecce Bombo" (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) In Spagna per un incontro con il suo omologo Pedro Sanchez, Giuseppe Conte ha ironizzato sul comportamento del centrodestra citando il Nanni Moretti di Ecce Bombo. Nanni Moretti non poteva sapere che un giorno il suo Ecce Bombo sarebbe servito come paragone a Giuseppe Conte, ma così è stato, poche ore fa, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante il punto stampa congiunto, Giuseppe Conte ha risposto proprio così a chi chiedeva aggiornamenti sull'incontro previsto domani a Palazzo Chigi: "C'è un ... Leggi su movieplayer

mattiafeltri : La crisi è paurosa (e non è salvo intese) - ManlioDS : MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e Giuseppe Conte, ho cercato di fare chiarezza su tutto in questa intervist… - LegaSalvini : ITALIA A PICCO E PIL PEGGIORE D'EUROPA. I DATI CHE SMASCHERANO IL BLUFF DI CONTE ++ E L E Z I O N I S U B I T O !… - 9091campioni : RT @adrianobusolin: 'L'incontro? Facciamolo davanti a tutti gli italiani'. Meloni inchioda Conte: 'La vergogna del premier' - KAVDAX : BUFFONE. ?????????????????????? 'Pessima figura del governo?'. Autostrade, un Conte imbarazzante: fino a dove si spinge -