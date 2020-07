Gallerie, dal 21 luglio molte strade rischiano di rimanere chiuse al traffico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tra una semplificazione e l’altra il governo rischia di cadere sui tunnel: dal 21 luglio scade la moratoria sui controlli antincendio, e a partire dalla SP232 tutte le Gallerie italiane più lunghe di 500 metri dovranno aver effettuato almeno le misure provvisorie, in attesa che si concluda l’adeguamento alla direttiva europea 2004/54. Una direttiva che doveva essere raggiunta lo scorso 30 aprile 2019. Per questo motivo l’Italia rischia un’altra procedura d’infrazione Ue, oltre che la vita dei suoi cittadini. Perché molte Gallerie, a oggi, non sono sicure. >>Leggi anche: Massimo Galli, Coronavirus focolai sotto la cenere: «C’è il pericolo dei superdiffusori» Possibili strade bloccate dal 21 luglio Cosa ... Leggi su urbanpost

