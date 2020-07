Coronavirus, le punture di zanzara lo trasmettono? Gli esperti chiariscono (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con l’arrivo dell’estate e il ritorno delle zanzare, scatta il timore legato a Covid-19: le punture di questi insetti possono trasmettere il virus? Qualche settimana fa l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha anticipato i risultati di uno studio italiano che escludono la possibilità di una trasmissione della Covid-19 attraverso la puntura di zanzara. Una buona notizia, anche se ancora non pubblicata: dobbiamo fidarci? “Sì – rispondono i medici anti-bufale di ‘Dottoremaeveroche’, il sito anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). “Lo studio è in corso di pubblicazione, ma si tratta di una situazione del tutto normale“. “Qualsiasi ricerca – precisano – deve attendere alcune settimane, talvolta ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fnomceo: 'La zanzara non è un vettore, ma meglio evitare le punture' #coronavirus… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fnomceo: 'La zanzara non è un vettore, ma meglio evitare le punture' #coronavirus - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fnomceo: 'La zanzara non è un vettore, ma meglio evitare le punture' #coronavirus - dottoremaevero : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fnomceo: 'La zanzara non è un vettore, ma meglio evitare le punture' #coronavirus - Aly37604353 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fnomceo: 'La zanzara non è un vettore, ma meglio evitare le punture' #coronavirus -