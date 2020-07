Pamcast, come Panerai punta a diventare il Netflix dell'orologeria (Di martedì 7 luglio 2020) Si chiama Pamcast, e dietro a un nome semplice nasconde un progetto rivoluzionario per il mondo dell'orologeria. Panerai lancia infatti una piattaforma digitale all'interno del suo sito, in continuo aggiornamento, dove trovare curiosità, aneddoti e approfondimenti di prodotto. Un vero tuffo nell'universo Panerai, come racconta Jean-Marc Pontrué, Ceo della maison. come nasce l'idea di Pamcast? «Durante il lockdown abbiamo assistito a una crescita incredibile del nostro e-commerce, ma questo mi ha fatto riflettere sul fatto che chi si connetteva al nostro sito giovedì aveva grandi possibilità di trovare le stesse cose viste qualche giorno prima, cosa che, invece, non avverrebbe mai su un sito giornalistico o accendendo la tv. È a quel punto che mi sono chiesto perché mai i nostri estimatori avrebbero dovuto tornare sul sito. Così che ... Leggi su gqitalia

