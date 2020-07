È morto Sebastian Athie, la star di Disney Channel aveva solo 24 anni (Di martedì 7 luglio 2020) È morto a soli 24 anni Sebastian Athie, star di Disney Channel Latin. Le circostanze del decesso al momento sono sconosciute, ma il network ha voluto ricordare così il giovanissimo attore con questo messaggio sui social: “Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre. Con molto dolore, ci rammarichiamo della dipartita di Sebastián Athié, che ricorderemo sempre per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio”. View this post on Instagram Descansa en paz, Sebas. Tu arte y tu sonrisa se quedan para siempre✨ Con mucho dolor, lamentamos la partida de Sebastián Athié a quien recordaremos siempre por su gran talento, compañerismo, ... Leggi su tvzap.kataweb

