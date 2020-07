Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, lui confessa: "Sono innamorato" (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti ammette per la prima volta in TV di essere innamorato di Maria Elena Boschi. I due erano stati fotografati più di una volta in atteggiamenti complici. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi Sono ufficialmente una coppia: l'attore l'ha confermato in TV durante C'è tempo per..., programma di Rai1 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. I giornali specializzati nel gossip avevano dato la notizia già da alcuni giorni: Giulio Berruti e l'ex ministra Maria Elena Boschi si Sono fidanzati. La love story è stata confermata dal diretto interessato durante un'intervista su Rai1. Parlando con Anna Falchi e Beppe Convertini, l'attore che abbiamo visto nella fiction Pezzi unici, ha detto: "Sono innamorato? Sì, lo Sono. È inutile negarlo visto che ci Sono anche delle foto". La prima ... Leggi su movieplayer

