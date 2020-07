Bambino di 6 anni stava per annegare: salvato da un Labrador (Di lunedì 6 luglio 2020) Un Bambino ha rischiato di annegare a Riva dei Tarquini, sul litorale di Viterbo. A salvarlo il provvidenziale intervento di un cane da salvataggio: una bellissima femmina di Labrador. Oggi M.C. che ha solo 6 anni, ha un amico in più, anzi un’amica. Una di quelle amiche che gli rimarranno nel cuore per sempre e alle quali il piccolo sarà per sempre riconoscente. Quell’amica speciale si chiama Panna: è una bellissima femmina di Labrador, e gli ha salvato la vita. Il Bambino ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno in mare a Riva dei Tarquini, in provincia di Viterbo. Il piccolo stava giocando quando il suo canotto si è ribaltato, facendolo cadere in acqua. Non sapendo nuotare ha iniziato ad annaspare, aveva difficoltà a tenersi a galla e non sapeva più come tornare a riva. Tempestivo è stato ... Leggi su chenews

