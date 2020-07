E' ancora Szoboszlai show: 1 gol e 1 assist per il gioiello del Salisburgo (Di domenica 5 luglio 2020) E' ancora Dominik Szoboszlai show. Il gioiello del Salisburgo, classe 2000, entrato anche nel mirino del Napoli per la prossima campagna acquisti, ha segnato di nuovo nella gara di campionato tra il Salisburgo e il Lask. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : E' ancora Szoboszlai show: 1 gol e 1 assist per il gioiello del Salisburgo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Napoli;Allan ancora out,potrebbe partire a fine anno Nel mirino Szoboszlai, giovanissimo centrocampista Salisburgo - ansacalciosport : Calcio: Napoli;Allan ancora out,potrebbe partire a fine anno. Nel mirino Szoboszlai, giovanissimo centrocampista Sa… - PassioneGOL : @19_Napulitan_26 Szoboszlai sembra già un verbo al passato remoto. Sull'esito non mi esprimo ancora. - RaiSport : ? #Allan ancora out, potrebbe partire a fine stagione Nel mirino #Szoboszlai, giovanissimo #centrocampista del… -

Ultime Notizie dalla rete : ancora Szoboszlai show E' ancora Szoboszlai show: 1 gol e 1 assist per il gioiello del Salisburgo Tutto Napoli E' ancora Szoboszlai show: 1 gol e 1 assist per il gioiello del Salisburgo

E' ancora Dominik Szoboszlai show. Il gioiello del Salisburgo, classe 2000, entrato anche nel mirino del Napoli per la prossima campagna acquisti, ha segnato di nuovo nella gara di campionato tra il S ...

Pedullà: “Milan, doppio ostacolo per Szoboszlai”

Tutti pazzi per Domink Szoboszlai. Il talento ungherese del Salisburgo è ufficialmente uno dei crack del calciomercato internazionale 2020. Un calciatore sulla bocca di tutti, per talento e per età an ...

E' ancora Dominik Szoboszlai show. Il gioiello del Salisburgo, classe 2000, entrato anche nel mirino del Napoli per la prossima campagna acquisti, ha segnato di nuovo nella gara di campionato tra il S ...Tutti pazzi per Domink Szoboszlai. Il talento ungherese del Salisburgo è ufficialmente uno dei crack del calciomercato internazionale 2020. Un calciatore sulla bocca di tutti, per talento e per età an ...