Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 7 maggio 2020

Leggi su blogo

(Di venerdì 8 maggio 2020) Parte la nostradelle curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 20% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Beautiful e Una vita seconda fra il 15 ed il 17% di share. Terza la curva di Rai1 dapprima attorno al 10% con il varietà Vieni da me, in lieve crescita in chiusura fino al 13% di share. Nel frattempo la curva di Canale 5 con Uomini e donne si porta nettamente al comando fin verso il 22% di share e tutte le altre curve si ammassano attorno al 5% di share. In seguito la curva di Canale 5 rimane nettamente in testa con il Segreto al 20% di share, mentre la curva di Rai1 rimane attorno al 13% con le repliche del Paradiso delle signore. Abbiamo poi un testa a testa al 14% fra i programmi di infotainment Vita in diretta e5 e con la curva di Geo sotto la soglia del 10%. prosegui la ...