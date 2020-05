Fase 2 Coronavirus, Report oggi 4 Maggio 2020 su Rai3: orario, scoop, servizi sul Covid-19 (Di lunedì 4 maggio 2020) A “Report“, la provincia che non c’è sarà una delle protagoniste di una delle puntate più attese dell’ultimo periodo, quella che di fatto cade nella giornata inaugurale della Fase2 della lotta al Coronavirus. In primo piano su Rai3 tante storie al tempo del Covid19, approfondimenti e scoop. Cosa vedremo oggi? E’ presto detto. Fase 2 Coronavirus, Report oggi 4 Maggio 2020 su Rai3: argomenti della trasmissione Si parla di provincie e di Coronavirus oggi a Report. Abolite nel 2014, ma confermate nel 2016 col referendum costituzionale sono al centro del Reportage di Bernardo Iovene a “Report”, in onda oggi lunedì 4 Maggio alle 21.20 su Rai3. Il viaggio di Bernardo Iovene nelle regioni e province, parte dalla denuncia di sindaci e degli amministratori che invocano il ritorno alla vecchia provincia ... Leggi su italiasera AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS - SCARICA MODULO PDF/ Fase 2 - in Sicilia è diverso e...

Coronavirus. Proteste dei commercianti - ancora bar chiusi in Calabria e via libera alla caccia : il primo giorno di Fase 2 nelle Regioni italiane

Coronavirus - scatta la fase 2 ed è boom di sportivi : parchi e ville pieni a Roma [FOTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) A ““, la provincia che non c’è sarà una delle protagoniste di una delle puntate più attese dell’ultimo periodo, quella che di fatto cade nella giornata inaugurale della2 della lotta al. In primo piano sutante storie al tempo del19, approfondimenti e. Cosa vedremo? E’ presto detto.su: argomenti della trasmissione Si parla di provincie e di. Abolite nel 2014, ma confermate nel 2016 col referendum costituzionale sono al centro delage di Bernardo Iovene a “”, in ondalunedì 4alle 21.20 su. Il viaggio di Bernardo Iovene nelle regioni e province, parte dalla denuncia di sindaci e degli amministratori che invocano il ritorno alla vecchia provincia ...

virginiaraggi : A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boccia: 'Se Santelli non la ritira domani impugnazione ordinanza Calabria' #ANSA - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco le 26 province senza nuovi casi confermati oggi (esclusi i casi 'in fase di definizione/aggior… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: FASE 2 #coronavirus: La circolare del Viminale ai prefetti che raccomanda “prudente ed equilibrata” applicazione delle… - Lettera43 : Quando i dati sul contagio sono risaliti, la Germania non ha gettato via il suo piano di riapertura: poi la curva è… -