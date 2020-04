Agrigento: rubano legna dai boschi della Regione a Naro, arrestati (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – rubano legna dai boschi della Regione a Naro, nell’agrigentino, e in due vengono arrestati. Le manette sono scattate nel corso di una perlustrazione nelle campagne di Naro, quando i Carabinieri della Stazione hanno arrestato due uomini, un 46enne e un 29enne del posto, che avevano tagliato e accatastato abusivamente ben 10 tonnellate di legna nei boschi intorno al paesino agrigentino, privando di numerosi alberi il patrimonio boschivo della Regione siciliana. L'articolo Agrigento: rubano legna dai boschi della Regione a Naro, arrestati proviene da IldeNaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) –dai, nell’agrigentino, e in due vengono. Le manette sono scattate nel corso di una perlustrazione nelle campagne di, quando i CarabinieriStazione hanno arrestato due uomini, un 46enne e un 29enne del posto, che avevano tagliato e accatastato abusivamente ben 10 tonnellate dineiintorno al paesino agrigentino, privando di numerosi alberi il patrimoniovosiciliana. L'articolodaiproviene da Ilde.it.

