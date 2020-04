Quando arriva il bonus 800 euro INPS: requisiti e come fare domanda (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il bonus per le partire IVA e lavoratori autonomi introdotto dal Governo per far fronte all’emergenza economica salirà da 600 a 800 euro. Duecento euro in più quindi rispetto all’indennizzo erogato nel mese di marzo con il decreto Cura Italia. Il nuovo bonus da 800 euro entrerà in vigore nei prossimi giorni e spetterà alla platea ricettiva dei 600 uro precedenti, seppur con una selezione più stringente. Il bonus da 800 euro spetterà quindi ai lavoratori autonomi con partita IVA, iscritti all’INPS o alle casse di previdenza private. Per riceverlo non sarà necessario inoltrare un’ulteriore domanda, ma basterà un click di conferma della precedente. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, intanto si parla di una cifra complessiva di 1600 euro per i mesi di aprile e maggio: quindi 800 per ... Leggi su italiasera Bonus 800 euro INPS per Aprile e Maggio : requisiti - a chi spetta e quando arriva?

