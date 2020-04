La folle corsa clandestina in via Basile a Palermo, indagano i Carabinieri (VIDEO) (Di mercoledì 29 aprile 2020) A Palermo il Coronavirus non ferma le corse clandestine di cavalli. I Carabinieri stanno indagando dopo che un VIDEO, diventato virale sui social, ritrae una vera e propria corsa clandestina in via Ernesto Basile, nei pressi dell’università. Non solo fantini impegnati nella folle corsa ma anche una cosa di scooter che incitano i contendenti. Il tutto in barba non solo al codice della strada ma anche delle disposizioni per il contrasto al Covid-19. Il VIDEO gira su Whatsapp e su Facebook ma ora è finito sul tavolo dei Carabinieri. Tra le persone presenti c’è anche chi indossa una mascherina. Da ciò si ritiene che il VIDEO possa essere stato girato in questi giorni forse il 27 aprile. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai responsabili e ai partecipanti della folle corsa clandestina in via Ernesto Basile. Secondo le ... Leggi su direttasicilia Roma : folle corsa in auto di due rumeni per sfuggire ai controlli. I carabinieri presi a calci

Battipaglia - folle corsa ed inseguimento in città : fermati due 22enni

Calcio - la folle corsa alla rimodulazione del calendario. Ma un dettaglio non è chiaro : decide il Covid-19 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ail Coronavirus non ferma le corse clandestine di cavalli. Istanno indagando dopo che un, diventato virale sui social, ritrae una vera e propriain via Ernesto, nei pressi dell’università. Non solo fantini impegnati nellama anche una cosa di scooter che incitano i contendenti. Il tutto in barba non solo al codice della strada ma anche delle disposizioni per il contrasto al Covid-19. Ilgira su Whatsapp e su Facebook ma ora è finito sul tavolo dei. Tra le persone presenti c’è anche chi indossa una mascherina. Da ciò si ritiene che ilpossa essere stato girato in questi giorni forse il 27 aprile. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai responsabili e ai partecipanti dellain via Ernesto. Secondo le ...

zazoomblog : La folle corsa clandestina in via Basile a Palermo indagano i Carabinieri (VIDEO) - #folle #corsa #clandestina… - AvvDox : La folle corsa del calcio a riaprire il campionato prende in considerazione sempre e solo l'aspetto… - MarioBocchio : La folle corsa del #calcio a riaprire il #campionato prende in considerazione sempre e solo l’aspetto della #salute… - cgbaldi : RT @fabriziobocca1: Virus a parte quale campionato vogliamo riaprire? Non rischiamo di trasformare in vere delle partite di allenamento? E… - Vittoriog82 : RT @fabriziobocca1: Virus a parte quale campionato vogliamo riaprire? Non rischiamo di trasformare in vere delle partite di allenamento? E… -

Ultime Notizie dalla rete : folle corsa La folle corsa clandestina in via Basile a Palermo, indagano i Carabinieri (VIDEO) Diretta Sicilia Lo straziante video col saluto dei colleghi al poliziotto morto a Napoli, il figlio: "Dov'è papà?"

Il video lascia il segno. L'omaggio dei colleghi di Pasquale Apicella morto due giorni fa a Napoli nel violentissimo impatto tra la sua volante e l'Audi A4 sulla quale viaggiavano quattro giovani che ...

Il modello dell'ex Morandi. Quel ponte porta l'Italia nel dopo virus

Sono bastati 623 giorni - meno di due anni dal crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018) - perché Genova rivedesse congiunti i versanti della Valpolcevera. Sono bastati 309 giorni – meno di un anno da ...

Il video lascia il segno. L'omaggio dei colleghi di Pasquale Apicella morto due giorni fa a Napoli nel violentissimo impatto tra la sua volante e l'Audi A4 sulla quale viaggiavano quattro giovani che ...Sono bastati 623 giorni - meno di due anni dal crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018) - perché Genova rivedesse congiunti i versanti della Valpolcevera. Sono bastati 309 giorni – meno di un anno da ...