Coronavirus: perché colpisce più gli uomini delle donne? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Potrebbero essere due fattori che fanno sì che il Coronavirus abbia un tasso di mortalità maggiore negli uomini piuttosto che nelle donne: testosterone e vitamina D. Sulla questione ha indagato uno studio condotto da studiosi del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, e pubblicato sull’International Journal of Molecular Sciences. La ricerca, dal titolo ‘Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D’ è stata condotta dal professore Sandro La Vignera, endocrinologo dell’ateneo catanese, insieme con i colleghi Aldo E. Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’ateneo Catanese), Rosita A. Condorelli, Rossella Cannarella ... Leggi su meteoweb.eu Perché dovremmo smetterla di dire che dopo il coronavirus saremo migliori

Coronavirus - il barbiere di Potenza a Conte : «Perché devo stare chiuso con 0 positivi?»

Coronavirus - Giovanni Rezza spiega perché il virus potrebbe attenuarsi in estate (Di mercoledì 29 aprile 2020) Potrebbero essere due fattori che fanno sì che ilabbia un tasso di mortalità maggiore neglipiuttosto che nelle: testosterone e vitamina D. Sulla questione ha indagato uno studio condotto da studiosi del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, e pubblicato sull’International Journal of Molecular Sciences. La ricerca, dal titolo ‘Sex-Specific SARS-CoV-2 Mortality: Among Hormone-Modulated ACE2 Expression, Risk of Venous Thromboembolism and Hypovitaminosis D’ è stata condotta dal professore Sandro La Vignera, endocrinologo dell’ateneo catanese, insieme con i colleghi Aldo E. Calogero (ordinario di Endocrinologia dell’ateneo Catanese), Rosita A. Condorelli, Rossella Cannarella ...

redazioneiene : Perché la Regione Lazio ha provato ad acquistare mascherine da un’azienda che vende lampadine a Led, a un prezzo qu… - TizianaFerrario : siamo ancora dentro l'epidemia non fuori.Centomila positivi ufficiali +quelli che non sappiamo perché non hanno mai… - lucianonobili : Abbiamo fatto tante battaglie in questi anni perché fossimo noi - e non lo Stato - a decidere chi possiamo amare. E… - marcoavvo : L'Italia è destinata a fallimento certo, perché è il paese in cui uno come Scanzi dopo aver negato l'esistenza del… - aceone64 : 'TERAPIA AL PLASMA CONTRO IL CORONAVIRUS FUNZIONA, NON CAPISCO PERCHÉ NO... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus perché La fase 2 e noi: il coronavirus è attivo, apriamo perché non resistiamo più Corriere della Sera