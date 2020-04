Covid-19 | vertice Ue d’accordo per lavorare a Fondo per la ripresa

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 24 aprile 2020) La videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue dedicata alla risposta alla pandemia del Coronavirus è terminata dopo circa cinque ore di discussioni senza grandi sorprese, rispetto alle attese: i leader hanno approvato il pacchetto dell'Eurogruppo del 9 aprile scorso, con le tre "reti di sicurezza" previste, per il debito sovrano (attraverso la linea speciale di credito del Mes per i sistemi sanitari nazionali), per le imprese private (attraverso il sostegno da parte della Banca europea per gli investimenti, Bei) e per la tutela dell'occupazione (attraverso il meccanismo "Sure"); misure che in caso di utilizzo pieno varrebbero 540 miliardi di euro, e che il Consiglio europeo ora chiede siano operative entro il primo giugno 2020.Il secondo e più importante risultato - perché non scontato e ancora controverso in diversi punti - è l'accordo dei ...