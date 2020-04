Anticipazione Il Segreto 24 Aprile 2020 – Adolfo non tradisce Ignacio

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 19 aprile 2020) Anticipazioni IlVenerdì 24non: contro ogni aspettativaanzichè seguire il diktat di Isabel, pensa bene di raccontare la verità al giudice e proteggere quindi. Per la Marchesa è un’occasione persa con la quale avrebbe potuto liberarci del suo nemico. Successivamente vedremo Raimundo lasciare a Dolores un messaggio da far leggere a Francisca nel caso in cui fosse passata. Ovviamente alla donna non le pare vero di poter leggere un messaggio confidenziale così importante. In un secondo momento Raimundo ipotizza che per sapere qualcosa sul conto di Francisca forse dovrebbe chiedere alla Solozabal che così ha modo di conoscerlo, ma il loro incontro non andrà a buon fine per entrambi. L'articoloIl24non...