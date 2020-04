Il Segreto anticipazioni | l’attore di Tomas | “Mi vengono i brividi”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 17 aprile 2020)Il, Alejandro Vergara sulla pandemia: “Ho un pò di paura” Anche la Spagna sta vivendo momenti drammatici a causa della diffusione del coronavirus che ha costretto tutto il mondo al lockdown. Le riprese de Ilsono state interrotte e non si sa quando riprenderanno. Uno dei protagonisti della nuova stagione de Iliniziata in Italia solo qualche giorno fa èDe Los Vivos interpretato da Alejandro Vergara. L’attore, intervistato dal settimanale Vero sulla pandemia, non ha nascosto i suoi timori: “Ho un pò di paura, quando sento le notizie mii brividi. Sto trascorrendo la quarantena a Madrid con il mio amico Carlos. Con la mia famiglia, che vive a Malaga, parliamo via Skype”. In questi giorni di pausa forzata, l’attore dide Ilguarda la Tv, legge, fa ginnastica e ...