Il sogno di Cuadrado: «Juve? Spero di rimanerci a lungo»

Juan Cuadrado spera di rimanere a lungo alla Juventus. Queste le parole del colombiano ai microfoni di Deportes RNC

Juan Cuadrado giura amore eterno alla Juventus. Ecco le sue parole in un'intervista a Deportes RNC sul suo futuro, che lui spera sia ancora in bianconero. «È un grandissimo club e sono contento di stare qui, è una famiglia e mi ha aiutato molto dopo Londra. Ti rendono tutto più semplice, il calcio ma anche la vita di tutti i giorni. Spero di restarci a lungo».

