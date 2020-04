The Batman: Matt Reeves ricorda Andrew Jack, scomparso per il Coronavirus (Di domenica 12 aprile 2020) Il regista di The Batman ha ricordato Andrew Jack, l'attore scomparso di recente a causa del contagio da COVID-19 che stava lavorando sul set del film di Matt Reeves. A fine marzo è stata annunciata la morte di Andrew Jack, deceduto in seguito a complicazioni legate a COVID-19. Jack era un veterano di Hollywood e di recente stava lavorando sul set di The Batman, interrotto proprio a causa della pandemia di Coronavirus e Matt Reeves l'ha voluto ricordare in un'intervista a Deadline. "Era una persona adorabile e speciale ed è una di quelle cose che ti fa ridefinire le priorità e capire quanto tutto sia fragile. Sono tremendamente concentrato sul film e, naturalmente, è bello poter smettere. Ma la cosa reale a cui ho pensato è lo stato in ... Leggi su movieplayer The Batman - Tmothée Chalamet è Robin in una fanart

The Batman - Matt Reeves : "Ecco perché non sarà una storia delle origini"

The Batman : l'uomo pipistrello di Matt Reeves "non è ancora pienamente formato" (Di domenica 12 aprile 2020) Il regista di Thehato, l'attoredi recente a causa del contagio da COVID-19 che stava lavorando sul set del film di. A fine marzo è stata annunciata la morte di, deceduto in seguito a complicazioni legate a COVID-19.era un veterano di Hollywood e di recente stava lavorando sul set di The, interrotto proprio a causa della pandemia dil'ha volutore in un'intervista a Deadline. "Era una persona adorabile e speciale ed è una di quelle cose che ti fa ridefinire le priorità e capire quanto tutto sia fragile. Sono tremendamente concentrato sul film e, naturalmente, è bello poter smettere. Ma la cosa reale a cui ho pensato è lo stato in ...

Jaegerbomb1234 : @joody_rh NOOOO I MEANT JSHSJSJSKS WHICH OF THE ACTORS DID YOU LIKE BEST JSJSJSJSJSJ and Batman??? Bruv BATMAN? - smirkdrew : @nowaynoee_ film strepitoso , lui è stato talento puro , non vedo l’ora di vederlo in “The Batman “ , sono sicura che sarà sorprendente! - valerijia : RT @dan9it: @valerijia Ora come ora notizie su The Batman purtroppo nada. Ma perlomeno potrebbero sganciarci una fotina della Kravitz come… - dan9it : @valerijia Ora come ora notizie su The Batman purtroppo nada. Ma perlomeno potrebbero sganciarci una fotina della K… - dwaynehogws : ???????? ???????? ???????????? ??????????????: 12/04 Mission Impossible – Fallout End of Justice – Nessuno è innocente 14/04 Manchester… -