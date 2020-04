Foggia, piazza gremita di fedeli per il Venerdì Santo (Di sabato 11 aprile 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a San Marco in Lamis. Le scuse del sindaco e del parroco, ma la procura aprirà un'inchiesta Nonostante le regole ferree del governo per le misure anti-contagio, a San Marco in Lamis, un Comune in provincia di Foggia, i cittadini non hanno voluto rinunciare ai riti della settimana santa. In particolare alla messa del venerdì Santo. Ieri sera, infatti, nella piazza centrale del piccolo paese della provincia dauna circa duecento persone si sono riunite, seppur a distanza, davanti alla statua della Madonna. Presenti, tra loro, anche il sindaco ed il parroco della chiesa dell'Addolorata. Fede e tradizione hanno avuto la vinta sul rispetto delle regole proprio nel Comune focolaio del Coronavirus in Puglia dopo la partecipazione di alcuni cittadini al funerale di un uomo morto a causa del Covid-19. Ieri, la ... Leggi su ilgiornale 100 persone in piazza per il rito del Venerdì Santo - aperta indagine nel Foggiano

Venerdì Santo a San Marco in Lamis - con 200 persone in piazza alla presenza del parroco e del Sindaco - la Procura di Foggia apre un’inchiesta (Di sabato 11 aprile 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a San Marco in Lamis. Le scuse del sindaco e del parroco, ma la procura aprirà un'inchiesta Nonostante le regole ferree del governo per le misure anti-contagio, a San Marco in Lamis, un Comune in provincia di, i cittadini non hanno voluto rinunciare ai riti della settimana santa. In particolare alla messa del venerdì. Ieri sera, infatti, nellacentrale del piccolo paese della provincia dauna circa duecento persone si sono riunite, seppur a distanza, davanti alla statua della Madonna. Presenti, tra loro, anche il sindaco ed il parroco della chiesa dell'Addolorata. Fede e tradizione hanno avuto la vinta sul rispetto delle regole proprio nel Comune focolaio del Coronavirus in Puglia dopo la partecipazione di alcuni cittadini al funerale di un uomo morto a causa del Covid-19. Ieri, la ...

stanzaselvaggia : Nel paese focolaio di San Marco in Lamis, provincia di Foggia, un centinaio di persone in piazza tra cui il sindaco… - RossellaLorello : RT @stanzaselvaggia: Nel paese focolaio di San Marco in Lamis, provincia di Foggia, un centinaio di persone in piazza tra cui il sindaco pe… - trendly41 : RT @corrmezzogiorno: #Foggia San Marco in Lamis, folla in piazza per la preghiera del venerdì santo - rodillas69 : RT @Lo_Scoglionato: Foggia. 200 parrocchiani in piazza a pregare nonostante il divieto. Se hanno tanta voglia di pregare accontentateli. U… - Lo_Scoglionato : Foggia. 200 parrocchiani in piazza a pregare nonostante il divieto. Se hanno tanta voglia di pregare accontentateli… -