Serie C, Monopoli-Bari: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie C, Monopoli-Bari: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 9 Febbraio va in scena il match Monopoli-Bari, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Tutto pronto per il derby pugliese, in città e al Veneziani saranno attesi più di settecento tifosi baresi.Segui Termometro Politico su Google News Il difensore del Monopoli, Daniele Donnarumma, dopo la vittoria con il Catania nell’ultima giornata ha rilasciato un’intervista parlando della situazione della società e della squadra. Queste le sue parole: “Penso che arrivati a questo punto non dobbiamo porci limiti, pur essendo consci che si tratta di un campionato molto difficile. Noi tutti vogliamo arrivare più in alto possibile. Chissà, cosa succederà fino alla fine. Il Bari è costruito per vincere, con Vivarini è diventato di acciaio. Dobbiamo essere ... termometropolitico

