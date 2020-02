Sanremo 2020, il premio Lucio Dalla: ecco a chi è stato assegnato (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, il premio Lucio Dalla: ecco a chi è stato assegnato Vincitore A vincere il premio Lucio Dalla della 70esima edizione del Festival di Sanremo è Diodato. Per la categoria delle Nuove Proposte, il premio è stato assegnato a Tecla Insolia per il brano “8 marzo”. Tutto sul Festival di Sanremo 2020: cantanti, canzoni, conduttori, conduttrici, ospiti Sanremo 2020, il premio Lucio Dalla: cos’è e come funziona Il premio Lucio Dalla, chiamato così in onore del celebre cantautore, è in realtà il premio della sala stampa-radio-tv, da parte di tutti i giornalisti presenti in sede in quanto giudici della kermesse, ed è intitolato così per rendere omaggio al grande cantante. Tutti i premi del Festival di Sanremo 2020, da Mia Martini a Lucio Dalla In passato ad aver vinto il premio Lucio Dalla, dal 2006, abbiamo visto I Nomadi, Simone Cristicchi, Povia, Loredana Berté, ... tpi

