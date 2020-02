Inter Milan, pubblico delle grandi occasioni a San Siro: più di 75mila presenti (Di domenica 9 febbraio 2020) Bellissima cornice a San Siro in occasione del Derby di Milano fra Inter e Milan: ecco i dati sui tifosi presenti allo stadio San Siro chiama, i tifosi di Inter e Milan rispondono. Numeri da big match sugli spalti per il derby della Madonnina fra le due compagini meneghine. Secondo i dati ufficiali comunicati, sono presenti ben 75.817 spettatori allo stadio per la gara fra rossoneri e nerazzurri. E le due squadre stanno offrendo una partita sorprendente e dal risultato attualmente incerto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

