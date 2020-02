Sanremo 2020, Bugo abbandona Morgan: i retroscena della squalifica (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan è stato squalificato da Sanremo 2020 per defezione. Ad annunciarlo Amadeus che è salito sul palco dell’Ariston dopo che Bugo ha abbandonato l’esibizione, lasciando l’ex compagno di Asia Argento da solo. Cosa è successo? Nel corso della quarta serata del Festival la coppia ha iniziato a cantare Sincero, il loro brano. Dopo pochi secondi però Bugo ha lasciato il palco ed è corso dietro le quinte. “Che succede, dov’è andato Bugo?”, ha chiesto Amadeus, interrompendo l’esibizione. Poco dopo è arrivato in suo aiuto anche Fiorello per cercare di capire cosa stesse accadendo: “Mi hanno detto corri, vai, sta accadendo qualcosa”. Morgan è apparso perplesso e ha raggiunto il backstage per chiarire la situazione, salvo poi non fare più ritorno sul palco. Ad Amadeus non è restato altro che squalificare la coppia per defezione, come prevede il regolamento. ... dilei

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -