Sanremo 2020, Bugo abbandona il palco per le offese di Morgan (Di sabato 8 febbraio 2020) Colpo di scena a Sanremo 2020 durante l’esibizione di Bugo e Morgan: mentre Marco Castoldi stava cantando e suonando il pianoforte, Bugo abbandona il palco dell’Ariston perché Morgan avrebbe cambiato il testo della loro canzone Sincero. “Dobbiamo considerarla un’esibizione mancata. Ora, se non cantano, rischiano l’eliminazione” ha spiegato subito Amadeus, per poi confermare a breve: “Si tratta di defezione, di conseguenza siamo costretti alla squalifica. Sono molto dispiaciuto perché considero entrambi dei grandi artisti, li ho scelti personalmente perché apprezzo loro e la loro canzone”. Prima di sparire dietro le quinte dell’Ariston, Bugo ha strappato di mano a Morgan il foglio su cui era stato scritto il testo modificato. Il motivo dell’abbandono Bugo avrebbe deciso di abbandonare il palco dopo essersi accorto che Morgan ... notizie

