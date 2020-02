Coop richiama uno dei propri prodotti: presenza di Escherichia Coli oltre i limiti di legge (Di venerdì 7 febbraio 2020) La nota catena di supermercati Coop ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto New Copromo Srl, Vongola o lupino 500g, n° di LOTTO: 0035C, confezionato in data 04/02/2020. Il ritiro coinvolge l’unico lotto indicato consegnato solo in Coop Alleanza presso la piattaforma di Forlì con il ddt n. 1402/A del 04/02/2020. Il motivo di richiamo è indicato in “presenza di Escherichia Coli oltre i limiti di legge”. Si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato.L'articolo Coop richiama uno dei propri prodotti: presenza di Escherichia Coli oltre i limiti di legge Meteo Web. meteoweb.eu

