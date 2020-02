Termini-Giardinetti, Zannola: va istituito tavolo interistituzionale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – “È passato piu’ di un anno dall’incontro tra l’assessora ai Trasporti del Comune di Roma Linda Meleo e il suo omologo alla Regione Lazio Mauro Alessandri per il trasferimento a Roma Capitale della Roma-Giardinetti. L’iter amministrativo di cessione al Comune di Roma della linea e’ quindi avviato da tempo ma dall’assessorato capitolino, che nel frattempo ha cambiato titolare, tutto e’ fermo. Una stasi amministrativa che sta producendo anche effetti negativi sul servizio, come accaduto nei giorni scorsi. Di quell’asset che il Campidoglio evidentemente riteneva prioritario si e’ perso traccia.” “La Roma-Giardinetti, dovrebbe essere riclassificata come tramvia a scartamento ridotto e in futuro, come previsto dal Pums, la linea dovrebbe attestarsi a Tor Vergata. Un obiettivo che prevede la riattivazione ... romadailynews

