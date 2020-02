Vanessa Incontrada svela un retroscena sulla sua fiction: “Ho fatto una cosa bruttissima” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Vanessa Incontrada si racconta e svela un retroscena molto particolare della fiction Come una madre. L’attrice è reduce dall’ennesimo successo, la serie tv i cui è protagonista infatti ha ottenuto ottimi ascolti e il pubblico si è già appassionato alla storia di Angela Graziani che, dopo aver perso un figlio, si ritrova a fuggire con due bambini appena conosciuti. Una prova d’attrice inedita per la Incontrada che è mamma di Isal, nato dall’amore per Rossano Laurini. “Nessuno può immaginare cosa voglia dire perdere un figlio – ha spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Per me era impensabile recitare pensando a mio figlio Isal. Quindi per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica e non cercando il dolore dentro di me, anche per rispetto verso chi quel dolore inconcepibile lo ha vissuto davvero, come è successo a due mie amiche”. La Incontrada sul set ha creato un ottimo ... dilei

