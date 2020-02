Enrico Nigiotti a Sanremo 2020: le curiosità sulla fidanzata Giulia Diana (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Enrico Nigiotti, a Sanremo 2020 col brano Baciami adesso, sta vivendo un periodo sereno anche dal punto di vista sentimentale. Il cantante di X Factor infatti è fidanzato da alcuni anni con l’insegnante e ballerina Giulia Diana. Chi è Giulia Diana Enrico Nigiotti è diventato, nel giro di pochi anni, uno dei volti più famosi del panorama musicale italiano, collezionando anche partecipazioni ai due talent per eccellenza e cioè Amici e X Factor. Il cantante ha validi motivi per essere sereno e tra questi c’è Giulia Diana, la ballerina e insegnante che gli sta facendo battere il cuore. Della ragazza si conosce poco. Sui suoi social pubblica, essenzialmente, video delle sue coreografie insieme ai suoi allievi e si vede che ci mette anima e corpo nella sua passione. La giovane, livornese, è laureata in Psicologia ed ha aperto il Laboratorio di Danza e Movimento, supportata ... thesocialpost

IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… - _edvoice_ : RT @itsmwengo: Enrico Nigiotti che pensava di esibirsi prima di mezzanotte essendo il terzo in scaletta ma sono le 10 e ancora non inizia l… - farfallab1anca : RT @__Dashuri__: Il motivo per cui stanno perdendo tutto questo tempo è perché si sono sbagliati e si sono accorti di aver messo Enrico Nig… -