Grande Fratello Vip: l’ex Miss Carlotta Maggiorana abbandona il reality (Di martedì 4 febbraio 2020) Al Grande Fratello Vip arriva un clamoroso colpo di scena: Carlotta Maggiorana ha deciso di abbandondare la Casa. Nelle ultime settimane l’ex Miss Italia ha manifestato un disagio sempre più crescente, che è sfociato questa sera nella decisione categorica ma inevitabile. La ragazza ha salutato i suoi coinquilini e ha abbandonato definitivamente il gioco. Una decisione a lungo meditata, ma inevitabile Carlotta Maggiorana non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza ha preso la decisione definitiva di abbandonare la Casa di Cinecittà nella diretta di questa sera. Dopo essere stata convocata da Alfonso Signorini in una stanza lontana dal salotto, l’ex Miss Italia ha esternato al conduttore il suo desiderio di volersi arrendere ed abbandonare il gioco. Una scelta dettata da un forte disagio, che si è manifestato sempre più nelle ultime settimane di permanenza nel reality. ... thesocialpost

fattoquotidiano : FIRENZE TI SPIA Mille telecamere: arriva il grande fratello di Nardella @salvini_giacomo #fattoquotidiano #edicola… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -