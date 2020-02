Cartoon Network, in prima tv nuovi episodi di Victor e Valentino (Di lunedì 3 febbraio 2020) Arrivano in prima TV assoluta i nuovi episodi della serie comedy targata Cartoon Network all’insegna del mistero e dell’avventura: Victor E Valentino. L’appuntamento è su Cartoon Network (canale 607 di Sky) dal 3 febbraio, dal lunedì al venerdì, alle 19.15. Victor E Valentino segue le avventure di due fratellastri, Vic e Val, che trascorrono le vacanze estive dalla nonna di nome Chata per aiutarla a gestire il suo stand di tacos in un piccolo villaggio del Messico: Monte Macabre. Qui, i miti e le leggende del folklore messicano sono molto forti e l’atmosfera che si respira è magica ed enigmatica. I due fratelli non sono cresciuti insieme, per questo non si conoscono abbastanza e i loro caratteri sono molto diversi. Sarà compito di nonna Chata aiutarli a conoscersi meglio. Val ha dieci anni, è curioso, serio e molto affidabile, innamorato dell’arte e del collezionismo, mentre Vic, che ... tvzap.kataweb

badtasteit : Victor e Valentino: i nuovi episodi da oggi su #CartoonNetwork - soni2criminales : fumo porro, miro cartoon network - tenebroy_ : propaganda do quadro HAHAHA do Cartoon Network -