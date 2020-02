Lite furiosa a Uomini e Donne, Maria sbotta: “Hai esagerato basta”. Il suo posto ora è rischio (Di sabato 1 febbraio 2020) Incarnato sbotta contro Veronica e interviene Maria De Filippi La puntata di Uomini e Donne andata in onda il 29 gennaio ha suscitato molte polemiche sui social. Protagonista di una forte Lite in studio è stato Armando Incarnato che con i suoi modi e le sue parole ha davvero esagerato, facendo intervenire anche Maria De Filippi. Tutto è iniziato con Barbara e Marcello. I due che si stanno frequentando sembrano avere qualche piccolo problema. La dama ha dichiarato di non voler baciare il cavaliere perché fuma mentre lui vuole continuare a corteggiare Barbara, anche se pochi credono nella loro storia. Piovono pesanti accuse a Uomini e Donne Nella puntata in questione del trono over c’è stata una Lite furiosa tra Armando Incarnato, Barbara e Veronica. Le due Donne, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, hanno messo in dubbio la buona fede del cavaliere, tanto che quest’ultimo ha dovuto ... kontrokultura

