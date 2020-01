Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 07:10 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale polpo dalla redazione da Francesco Vitale in studio il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia positiva in testa una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma provenienti da Juan era una terapia Milano il 23 gennaio hanno fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della Capitale con te non ce la chiusura del traffico aereo da e per la Cina caso aspetto anche in Veneto minore del Trignano rientrato da un viaggio in territorio cinese negativi invece testa sui turisti a bordo della Costa Smeralda che riparte oggi da Civitavecchia trattative ancora in corso su rientro degli italiani davo ad ed è di 113 morti totali circa 2000 nuovi contagi bilancio in Cina del coronavirus che porta quasi norminah 700 casi di infezione confermati dall’inizio dell’epidemia sotto osservazione al 300 2000osservatorio ... romadailynews

juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? - SkyTG24 : Una nave da crociera con due turisti cinesi con sospetto #coronavirus è ferma al porto di #Civitavecchia per accert… - DiMarzio : Buonanotte con le ultime notizie di oggi di #Calciomercato -