Lanciavano massi dal cavalcavia. Due ragazzi, tra cui un minorenne, fermati: "Agito per noia" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un diciassettenne denunciato a piede libero e un maggiorenne di ventuno anni arrestato. Si è conclusa in questo modo l’indagine portata avanti dalla Polizia di Novara, che investigava da mesi su diversi episodi di lancio di oggetti da un cavalcavia sull’autostrada A4 Torino-Milano. Quando sono stati presi, il più grande dei due ha provato a giustificarsi dicendo che agivano “per noia, per passare una serata in maniera diversa”.La vicenda vede coinvolti due italiani e, come scritto, risale a qualche tempo fa, quando alcune vetture sono state colpite di notte da un sasso di 3 Kg e da un tombino di ferro dal peso di 8 Kg, lanciati da un cavalcavia nei pressi dello svincolo di Vicolungo. Seppur gli automobilisti non hanno subito conseguenze, ovviamente sono erano stati presi i primi provvedimenti dall’autorità, che prevedevano ... huffingtonpost

tinas48 : RT @HuffPostItalia: Lanciavano massi dal cavalcavia. Due ragazzi, tra cui un minorenne, fermati: 'Agito per noia' - monikindaaaa : RT @HuffPostItalia: Lanciavano massi dal cavalcavia. Due ragazzi, tra cui un minorenne, fermati: 'Agito per noia' - HuffPostItalia : Lanciavano massi dal cavalcavia. Due ragazzi, tra cui un minorenne, fermati: 'Agito per noia' -