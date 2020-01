Alberto Urso ricanta Checco Zalone e sui social è delirio puro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alberto Urso è tra i giovani cantanti più apprezzati all’interno del panorama musicale italiano. Dopo la partecipazione, e la vittoria, ad Amici 18 di Maria De Filippi, il cantante messinese ha stupito i suoi fans con un video esilarante. Alberto Urso, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui canta “Immensamente” di Checco Zalone. La reazione dei social? Assolutamente delirante. Tantissimi like e migliaia di commenti per un video breve ma divertente e spiritoso. Alberto Urso canta di nuovo Checco Zalone Non è la prima volta, questa, che Alberto Urso si cala nei panni del noto attore pugliese Checco Zalone. Già durante la sua permanenza all’interno della scuola di Amici si era cimentato in una delle sue canzoni divertendo moltissimo i suoi compagni di squadra. E, proprio nelle ultime ore, è arrivato il nuovo video. Una trentina di secondi ... kontrokultura

