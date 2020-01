Morto a 23 anni l’eroe silenzioso sopravvissuto al sisma di Amatrice. Addio a Emiliano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si chiamava Emiliano Stecconi, conosciuto da tutti come Memi, il ragazzo 23enne deceduto ieri sera a causa di un improvviso malore. Il giovane era un allevatore ed era uno dei sopravvissuti del terribile terremoto che il 24 agosto del 2016 ha messo in ginocchio Amatrice e i paesi del circondario. Dopo essersi salvato, Memi aveva aiutato i soccorritori nelle opere di salvataggio. Emiliano si trovava nella sua stalla ad accudire i suoi animali quando ha accusato un malore improvviso. “Sei stato uno dei tanti eroi silenziosi che la mattina del 24 agosto ha messo a rischio la sua vita per aiutare la nostra comunità. Te ne sei andato giovanissimo, senza un perché. Addio Emiliano, eroe di Amatrice”, lo ha ricordato l’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.



Anche la Croce Rossa di Amatrice ha voluto ricordare Emiliano: "Quando una vita ...

