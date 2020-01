Come la Lega vuole festeggiare il centenario del PCI (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Trocino sul Corriere della Sera racconta oggi una storia curiosa che parte da Ugo Sposetti, storico tesoriere dei DS, alla disperata ricerca di 400mila euro per il centenario del Partito Comunista Italiano. Sposetti dice che soltanto Garavaglia può salvarlo, e intende proprio Massimo, l’esponente della Lega in Commissione Bilancio. Come mai? Matteo Salvini solo poche settimane fa aveva diffuso una bufala sul suo profilo: «L’ultima follia del governo, far diventare il centenario del Partito comunista italiano un anniversario nazionale. Ma questi non stanno bene!». Naturalmente non era così, il centenario non diventa una festa nazionale. Ma Come mai Sposetti confida in un leghista, quanto di più lontano possa esserci dalla sinistra? Perché Garavaglia è nella Commissione Bilancio, che si sta occupando del Milleproroghe. Interpellato, non si tira indietro: «Certo, ho ... nextquotidiano

