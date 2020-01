Mercato Milan, Piatek a un passo dall’Herta Berlino: ore decisive (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercato Milan, Piatek è a un passo dall’Herta Berlino: ore fondamentali. Saluta anche Ricardo Rodriguez, lo attende il Psv Krzysztof Piątek è a un passo dall’Herta Berlino. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan il polacco ha trovato poco spazio nello scacchiere di Stefano Pioli. Ore decisive per il suo trasferimento nel club tedesco. Lo sottolinea Sky Sport, che afferma come anche Ricardo Rodriguez sia ormai a un passo dal trasferimento. Ad attenderlo il Psv, in quello che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

