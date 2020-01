Uomini e Donne, Barbara e Marcello hanno litigato: i motivi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Stando ai dettagli emersi dalle ultime registrazione del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi sarebbe andata su tutte le furie con Marcello e avrebbe finito con il lanciargli del cibo in studio. La dama se la sarebbe presa anche con l’intero parterre maschile. Barbara De Santi contro Marcello Le cose si mettono male tra Barbara De Santi e Marcello: durante le registrazione del 21 gennaio la dama e il cavaliere si sarebbero confrontati al centro dello studio, e lei avrebbe rinfacciato a Marcello di averla subito riaccompagnata in albergo dopo la cena fuori trascorsa insieme. A sua volta il cavaliere avrebbe sostenuto invece che lei sarebbe troppo impegnata per dargli retta, e quindi la lite sarebbe degenerata in un vero e proprio putiferio. Barbara avrebbe prima lanciato un biscotto contro il cavaliere e poi, dopo essere quasi inciampata, si sarebbe tolta una scarpa che ... notizie

