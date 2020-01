Mettono in vetrina un manichino vestito da sposa in carrozzina e la foto diventa virale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel Regno Unito, a Portishead, un atelier di abiti da sposa è diventato “famoso” dopo aver allestito una vetrina un po’ insolita, colpendo piacevolmente tutti i passanti. Lo staff, infatti, qualche mese fa ha esposto un meraviglioso abito da sposa su un manichino in sedia a rotelle. Non è una cosa che succede tutti i giorni, ma è stata molto apprezzata dai passanti e dagli utenti del web che continuano ad elogiare la boutique per questo bellissimo omaggio alla disabilità. La boutique, The White Collection, non si aspettava assolutamente di ricevere questa attenzione. Tutto è iniziato quando Beth Wilson, 36enne di Bristol, è passata davanti all’atelier. Beth è sulla sedia a rotelle e vedere quella vetrina l’ha quasi commossa, così l’ha fotografata e ha postato il suo scatto su Twitter. In poco tempo il suo post è diventato virale. Tanti sono stati i ... dilei

