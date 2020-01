Come è morto Pietro Anastasi: malato di tumore, con lui l’Italia vinse l’Europeo nel 1968 (Di sabato 18 gennaio 2020) Pietro Anastasi è morto all'età di 71 anni, fu lui stesso ad annuncia qualche anno fa di essere affetto da una grave malattia. Il tumore lo ha consumato poco alla volta. Ex attaccante di Juventus e Inter, catanese di origine, era stato ribattezzato dai tifosi il "Pelé bianco". Con un suo gol nella finale dell'Europeo del 1968 l'Italia conquistò il titolo battendo la Jugoslavia. Leggi la notizia su fanpage

_arianna : Ecco come è morto Qassem Soleimani. - ritac22 : RT @bibi_bibo2002: Un grande uomo, come ne nascono pochi. Ma certi uomini piccoli piccoli non sono all’altezza... -