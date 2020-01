"Fino all'ultimo ho sperato di salvare il tuo Stefano". La lettera del vigile a Francesca (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Eravamo quelli che hanno lavorato quando in molti erano già convinti che fosse inutile fare sforzi”. Si presenta così, in una lettera indirizzata a Francesca Bronzi, un vigile del fuoco impegnato nei soccorsi dopo la valanga di Rigopiano. Francesca è una dei superstiti della tragedia, nella quale ha perso l’uomo che avrebbe dovuto sposare, Stefano. A tre anni di distanza dalla sua perdita, in un’intervista al Corriere della sera, Francesca ha ricordato il suo fidanzato. A lei, sempre sulle pagine del quotidiano, ha voluto rivolgersi con una lettera un anonimo vigile del fuoco. “Non puoi avere idea di quanto abbiamo studiato e analizzato e poi infine lavorato come mai ho fatto nella mia vita per cercare e cercare, disperatamente. Le indicazioni che ci arrivavano da te le abbiamo avute in testa per ore e ore e forse ... Leggi la notizia su huffingtonpost

